Lexus ES 250 получил в России спортивную версию

Lexus начал продажи новой серии ES 250 F SPORT со спортивным дизайном и особой отделкой салона. Цена такого автомобиля стартует от 3 183 000 рублей.

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Впервые серия бизнес-седана ES с приставкой F SPORT появилась на базе версии ES 350, на рынке ее оценили, и теперь Lexus предлагает F SPORT для самой популярной версии модели — ES 250.

Литера F в названии серии добавлена в честь японской гоночной трассы Fuji Speedway, что намекает на принадлежность седана к спорту, в этой комплектации на крышке багажника установлен спойлер, решетка радиатора и воздуховоды имеют мелкоячеистый узор и дополняют характер модели колесные диски интересного дизайна c шинами 235/45R18.

В салоне версии F SPORT установлены передние сиденья в спортивном стиле с электрорегулировкой в 8 направлениях и усиленной боковой поддержкой. Принадлежность к спецверсии подчеркивает литера F на подголовниках передних сидений и нанесенный вручную логотип F SPORT на руле. Как и в гоночных автомобилях, педали и пороги седана оснащены алюминиевыми накладками.

Lexus ES 250 F SPORT комплектуется ионизатором воздуха Nano-e, датчиком дождя и пакетом «Зимний комфорт» для удобства эксплуатации в холодное время года. От яркого солнца пассажиров защитит солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом.

В специальной версии установлена обновленная мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, которая свяжет смартфон с 8-дюймовым дисплеем автомобиля.

Оснащается автомобиль 2,5-литровым мотором мощностью 200 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Седан ES стал первым в мире серийным автомобилем, который получил видеокамеру вместо зеркал заднего вида.

Фото: Lexus