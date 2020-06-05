День закрытых дверей: АВТОВАЗ остановил сборку автомобилей

Отработать в режиме пятидневки предприятию удалось в течение всего двух недель.

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В пятницу 5 июня АВТОВАЗ в Тольятти остановил все сборочные линии конвейера. Для работников, занятых на сборке автомобилей, а также в обслуживании и обеспечении конвейеров, установлен простой с выплатой 2/3 заработной платы.

Речь не идет о длительной остановке — приказ, который опубликовало сообщество «Нетипичный АВТОВАЗ», касается только указанной даты. Напомним, в апреле руководство АВТОВАЗа приняло решение перейти на четырехдневку с 27 июня и проработать в таком режиме до конца года. Но в текущем месяце на заводе, помимо 5 июня, будет еще как минимум одна четырехдневная рабочая неделя — пятница 12 июня является праздничным днем, отмечается День России.

Отработать в режиме пятидневки АВТОВАЗу удалось в течение всего двух недель.

Предприятие вернулось к работе 18 мая, спустя неделю после майских праздников.

Фото: Шарифулин Валерий/ИТАР-ТАСС