Сегодня, в 12:15 День закрытых дверей: АВТОВАЗ остановил сборку автомобилей Отработать в режиме пятидневки предприятию удалось в течение всего двух недель.
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В пятницу 5 июня АВТОВАЗ в Тольятти остановил все сборочные линии конвейера. Для работников, занятых на сборке автомобилей, а также в обслуживании и обеспечении конвейеров, установлен простой с выплатой 2/3 заработной платы.
Речь не идет о длительной остановке — приказ, который
опубликовало сообщество «Нетипичный АВТОВАЗ», касается только указанной даты. Напомним, в апреле руководство АВТОВАЗа приняло решение перейти на четырехдневку с 27 июня и проработать в таком режиме до конца года. Но в текущем месяце на заводе, помимо 5 июня, будет еще как минимум одна четырехдневная рабочая неделя — пятница 12 июня является праздничным днем, отмечается День России.
Отработать в режиме пятидневки АВТОВАЗу удалось в течение всего двух недель.
Фото: Шарифулин Валерий/ИТАР-ТАСС
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