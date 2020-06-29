Самая мощная Mazda 3: турбо и полный привод

8 июля нам представят самую мощную версию Mazda 3, оснащенную не только турбированным двигателем, но и системой полного привода. Ожидается, что машина будет предлагаться исключительно с автоматической коробкой передач.
Но это не возрождение MPS, а всего лишь более мощная и эффектная версия стандартной модели.
Новинка может оснащаться 2,5-литровым мотором Skyactiv-G, устанавливаемым и на кроссоверы CX-5. Двигатель имеет мощность 250 лошадиных сил и 434 Нм крутящего момента. Напомним, что есть более мощная Mazda 3, но это сугубо гоночный автомобиль, который допущен к участию в любом из 36 чемпионатов TCR.
Конкурировать новая версия Мазды станет с VW Golf GTI Mk8, Toyota GR Corolla, Honda Civic Type R и Hyundai Veloster.
Как заявили в компании, «мощь приходит к тем, кто ждет» (Power comes to those who wait).
- Автомобили Mazda продолжают оставаться одними из самых надежных.
Фото, видео: Mazda