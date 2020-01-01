Российский офис Toyota представил 1000-сильную GR Supra

Компания стала первой в России, официально поддерживающей спортсменов в чемпионате по дрифту.

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Компания Toyota заявила об участии в российском чемпионате по дрифту RDS в 2020 году с собственным прототипом на основе серийного купе GR Supra. Команда носит название Toyota Gazoo Racing — это заводское автоспортивное подразделение компании, занимающееся разработкой и постройкой гоночных машин, участием гонках и созданием серийной спортивной линейки Toyota. Пилотом команды будет известный российский дрифтер Никита Шиков.

Машину Toyota готовит в содружестве с компанией HGK Motorsport (Латвия), давно сотрудничающей с Шиковым. Модель GR Supra была выбрана в силу того, что уже в серийной версии у нее подходящая архитектура шасси с широкой колеей и короткой базой, задний привод и идеальная развесовка 50:50 по осям. Мотор гоночной GR Supra создан на базе двигателя серии 2JZ и развивает 1000 л.с. Коробка передач — кулачковая. Подвеска — в специальном исполнении для дрифта. Внешние кузовные панели машины будут выполнены из карбон-кевлара.

Toyota GR Supra для российской серии RDS в процессе подготовки

С 2020 года дрифт официально признан в РАФ видом автоспорта. Первый этап российской дрифт-серии RDS пройдет 11–12 июня на автодроме Moscow Raceway.

В период изоляции американские дрифтеры сделали модель Toyota Supra из бумаги и гоняли на ней по гаражу.

Фото: Toyota