На Chery Tiggo 8 заново прошьют дистанционный запуск

У некоторых владельцев брелок сигнализации перестал запускать двигатель.

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В интернете начали появляться сообщения от владельцев Chery Tiggo 8, что система дистанционного запуска двигателя неисправна. В электронной сервисной книжке у некоторых автомобилистов появилась запись о необходимости устранения проблемы. В штатном режиме система включается при удержании клавиши закрытия дверей на брелоке сигнализации, но в ряде случаев алгоритм срабатывать перестал.

Часть клиентов китайской компании проблему уже решила, обратившись к официальному дилеру: система возвращается в нормальный режим работы при установке новой прошивки. В российском представительстве Chery мероприятия по устранению этой неисправности называют не отзывом, а сервисной кампанией, которая, по правилам бренда, стартует после фиксирования пяти случаев по всей России, пишут «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-службу бренда.

В российском офисе Chery также отметили, что у всех владельцев Tiggo 8 есть личный кабинет на сайте бренда, и каждый из них получил приглашение пройти диагностику у своего дилера — и, при необходимости, сразу же устранить проблему. Известно также, что еще в мае все официальные дилеры были оповещены о сервисной кампании и готовы принимать владельцев Tiggo 8.

В конце апреля 2020 года Chery Tiggo 8, ранее продававшийся в России лишь в «топе», получил две более доступные комплектации.

Фото: Chery