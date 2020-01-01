Побег обошелся Карлосу Гону в 862 тысячи долларов

Столько он перевел организаторам авантюры — Майклу Тейлору и его сыну Питеру Тейлору, которые сейчас находятся в тюрьме США и пытаются избежать экстрадиции в Японию.

Прокуратуре США стало известно, что бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон перевел со счетов в Париже 862 500 долларов (двумя траншами: 540 000 и 322 500 долларов) компании Promote Fox LLC, которая принадлежит одному из организаторов его побега из-под ареста в Японии. Данные прокуратуры приводит агентство Reuters.

Об этом переводе стало известно через день после того, как Майкл Тейлор и его сын Питер Тейлор, которые содержатся в тюрьме и пытаются избежать экстрадиции в Японию, обратились в суд США с просьбой освободить их под залог.

Адвокаты Тейлоров говорят, что более шести недель их держали в исправительном центре округа Норфолк в штате Массачусетс, где 36 заключенных и персонал были инфицированы COVID-19. И всего лишь на основании ошибочных ордеров на арест и запросов об экстрадиции. Адвокаты настаивают, что у мужчин нет резона бежать и все это время они могли находиться под домашним арестом. Однако прокуроры полагают, что благодаря полученным выплатам у них есть ресурсы для бегства и их следует держать за решеткой. Тем более что парочка специализируется на побегах высокопоставленных персон и проделать то же самое им самим не составит труда.

Сам Гон в декабре прошлого года бежал в Бейрут из Японии, где он находился под домашним арестом по обвинению в финансовых махинациях, которые он отрицает. А деньги он перевел авансом — в октябре 2019 года.

Майкл Тейлор — ветеран спецназа армии США и специалист по частной безопасности.

Отец и сын Тэйлоры организовали хитроумный побег господина Гона — его пронесли в ящике для звуковой аппаратуры в частный бизнес-джет без досмотра. В Турции он пересел в другой самолет и добрался до Ливана. Там он живет свободно, но покидать территорию государства ему нельзя — сразу же арестуют и экстрадируют в Японию.

Опального экс-главу альянса Карлоса Гона обвиняют в том, что он утаил свои доходы в размере 74 млн долларов. В начале 2020-го господин Гон провел пресс-конференцию, где заявил, что в Японии у него не было шансов на справедливое разбирательство, а свою вину он не признает.

Фото: imago-images.de/TASS