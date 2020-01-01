JAC везет в Россию лифтбек длиннее Пассата

Цены в Китае говорят о том, что он будет гораздо дешевле.

Российское представительство бренда JAC заявило о готовящемся появлении у нас нового лифтбека — точные сроки пока не называются, но пресс-служба компании сообщает в Instagram, что появление модели на российском рынке приближается. Правда, не под именем А5, как заявлялось ранее, а как J7 — под этим же индексом модель продается в Латинской Америке, а как А5 она известна в Китае.

JAC J7 создан в содружестве с Volkswagen и инжиниринговой компанией Magna. По габаритной длине китайский автомобиль чуть крупнее, чем новый Passat (4772 против 4767 мм), однако по колесной базе Пассат все же просторнее — у него между осями 2791 мм, тогда как у JAC — 2760. Очевидно, дополнительное преимущество J7 должно крыться в длине заднего свеса и кузове типа лифтбек, однако объем багажного отделения пока не называется. Но тяжеловесной корма не выглядит — над дизайном работал Даниэле Гальоне, за плечами которого сотрудничество с Maserati и Alfa Romeo.

Отдача 1,5-литрового бензинового турбомотора пока не уточняется, но работать он будет в паре с 6-ступенчатой МКП или вариатором Punch. Из оснащения анонсирован вертикальный тачскрин на 10,4 дюйма, голосовое управление мультимедийной системой, цифровая комбинация приборов, камеры кругового обзора и панорамная крыша.

Еще одна «семерка», но уже из линейки кроссоверов бренда, JAC S7 ожидается в России осенью.

Фото: JAC