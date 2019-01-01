Сделано 300 седанов Lada Vesta CNG для такси

Если среди рядовых автомобилистов плюсы «метановой» Весты пока не особо находят отклик, то в рамках некоторых корпоративных заказов CNG — это выгодно.

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Волжский автозавод отчитался о выполнении очередного корпоративного заказа. Партия автомобилей Lada Vesta CNG в количестве 300 штук отгружена в адрес компании BERITAXI — это партнер СитиМобил, предоставляющий машины в аренду для работы в такси. Парк заказчика сейчас состоит из более чем 3000 автомобилей (сервис работает в 17 крупных российских городах, включая обе столицы), и около 1700 из них как раз Lada.

А особенность новых машин — в их битопливной составляющей. Весты с шильдиком CNG — это машины с газобаллонным оборудованием, обеспечивающим питание перенастроенного двигателя с особыми форсунками сжатым природным газом метаном. Кроме того, машину можно заправлять и бензином. При наличии «метановой» заправки есть возможность сэкономить — по данным пресс-службы АВТОВАЗа, затраты на топливо могут снизиться более чем в три раза.

Ранее в 2020 году тому же заказчику автозавод уже передал 250 точно таких же автомобилей, и планируется, что до конца года поставки будут продолжены. Все собранные для такси автомобили Vesta CNG — в комплектации Comfort, то есть с простой стереосистемой, кондиционером и парой электростеклоподъемников.

Для физлиц такие предлагаются по цене 753 900 рублей с учетом действия госпрограммы EcoGAS — скидка по ней сейчас составляет 138 000 рублей.

Фото: АВТОВАЗ