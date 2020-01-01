За основу взяли лифтбек Scala, и если спереди сходство просматривается, то сзади — чистый спорт.

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Седьмым студенческим концепткаром Шкоды стал родстер Slavia, созданный на базе компактного лифтбека Scala. Работу выполнил колектив из 31 студента, включая пятерых девушек. Название родстера отсылает к первым велосипедам компании Вацлава Лаурина и Вацлава Клемента, основанной в 1895 году, сообщает пресс-служба марки.

Весь объем работ — от первого эскиза до собственно постройки автомобиля — студенты выполнили самостоятельно. Поддержку оказывали преподаватели и эксперты из департаментов технических разработок, дизайна и производства чешской марки. Силовой агрегат, как и большинство компонентов шасси и электроники, остался серийным: 1,5-литровый 150-сильный двигатель TSI, работающий в паре с 7-ступенчатой коробкой передач DCT.

Разработанный студентами дизайн вдохновлен родстером 1100 OHC, созданным в 1957 году для гонок на выносливость. Студенты значительно поменяли силовую структуру исходного авто, изменили внешние панели, укрепили пол, убрали крышу, усилили сопряжение передних стоек кузова и дверей, удалили задние двери, модифицировали выхлоп. Аэродинамический экран с характерными «горбами» переходит в оригинальную крышку багажника со спойлером. Тормоза и колесные ступицы позаимствованы у Octavia RS, 20-дюймовые колесные диски — у Kodiaq RS.

В салоне стоят спортивные «ковши» Sparco с оригинальной отделкой и четырехточечными ремнями. Багажная полка имеет тиснение в виде двух львов, и в ней находятся два сабвуфера мощностью 2250 Вт. В багажнике молодежного родстера помещается два электрических самоката.

А в серийных автомобилях Skoda скоро появится мультимедийная система нового поколения с голосовым помощником Лаура.

Фото: Skoda