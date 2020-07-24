Тойота сделала из RAV4 лимузин — журнал За рулем

Тойота сделала из RAV4 лимузин

Длина машины, над которой трудились 200 человек на протяжении четырех месяцев, составляет 5,4 метра.

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Лимузин на базе кроссовера RAV4 — не поделка тюнинг-ателье. Его сделали сотрудники завода Toyota, расположенного в японском городе Такаока, в свободное от работы время. Над проектом трудились 200 человек, потратив на него четыре месяца.

Самой сложной задачей стало сохранение структурной целостности автомобиля, длина которого составила 5,4 метра после удлинения колесной базы 4,6-метрового кроссовера на 80 сантиметров. Но при этом автомобиль остался пятиместным и все дополнительное пространство досталось задним пассажирам.

Тойота сделала из RAV4 лимузин

Длина машины, над которой трудились 200 человек на протяжении четырех месяцев, составляет 5,4 метра.

Тойота сделала из RAV4 лимузин — фото 1151562Тойота сделала из RAV4 лимузин — фото 1151564Тойота сделала из RAV4 лимузин — фото 1151563Тойота сделала из RAV4 лимузин

Для чего был построен этот лимузин? Это неофициальная разработка Тойоты, но именно автопроизводитель предложил своим сотрудникам поучаствовать в проекте для того, чтобы люди могли получить новые знания и навыки, а также лучше узнать друг друга во время работы над проектом — своего рода тимбилдинг, что, вероятно, и стало главной причиной.

Команде не удалось сохранить целостность линии окон, и они почему-то не сделали окон во вставной секции, хотя снаружи этого не заметно. Тем не менее, у сотрудников завода получился пригодный для эксплуатации уникальный лимузин.

Фото, видео: Toyota

Тойота сделала из RAV4 лимузин

Длина машины, над которой трудились 200 человек на протяжении четырех месяцев, составляет 5,4 метра.

Тойота сделала из RAV4 лимузин — фото 1151562Тойота сделала из RAV4 лимузин — фото 1151564Тойота сделала из RAV4 лимузин — фото 1151563Тойота сделала из RAV4 лимузин
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Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

Toyota 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.

Недостатки:

Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.

Комментарий:

За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.

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