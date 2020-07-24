Длина машины, над которой трудились 200 человек на протяжении четырех месяцев, составляет 5,4 метра.

Лимузин на базе кроссовера RAV4 — не поделка тюнинг-ателье. Его сделали сотрудники завода Toyota, расположенного в японском городе Такаока, в свободное от работы время. Над проектом трудились 200 человек, потратив на него четыре месяца.

Самой сложной задачей стало сохранение структурной целостности автомобиля, длина которого составила 5,4 метра после удлинения колесной базы 4,6-метрового кроссовера на 80 сантиметров. Но при этом автомобиль остался пятиместным и все дополнительное пространство досталось задним пассажирам.

Тойота сделала из RAV4 лимузин Длина машины, над которой трудились 200 человек на протяжении четырех месяцев, составляет 5,4 метра. Тойота сделала из RAV4 лимузин

Для чего был построен этот лимузин? Это неофициальная разработка Тойоты, но именно автопроизводитель предложил своим сотрудникам поучаствовать в проекте для того, чтобы люди могли получить новые знания и навыки, а также лучше узнать друг друга во время работы над проектом — своего рода тимбилдинг, что, вероятно, и стало главной причиной.

Команде не удалось сохранить целостность линии окон, и они почему-то не сделали окон во вставной секции, хотя снаружи этого не заметно. Тем не менее, у сотрудников завода получился пригодный для эксплуатации уникальный лимузин.

Недавно один умелец слепил из пластилина невероятно детализированную Тойоту.

Фото, видео: Toyota