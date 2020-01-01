Названы главные плюсы и минусы Skoda Kodiaq

В сильных качествах — простор, цена/качество и оснащение.

Материалы по теме Эти кроссоверы не рекомендуют к покупке сами владельцы

В очередном онлайн-опросе участвовали более 300 владельцев кроссоверов Skoda Kodiaq. Опрос был комплексным: он затрагивал тему выбора автомобиля, его потребительские свойства и отношение владельцев к автомобилю в процессе эксплуатации. Исследование было проведено аналитическим агентством «Автостат» совместно с российским «Шкода Кодиак Клубом». Авторы исследования отмечают, что подавляющее большинство опрошенных имеют стаж вождения, превышающий десять лет.

Главным плюсом, который отметило 90% респондентов, стали просторный салон и вместительный багажник. 82% считают оптимальным соотношение цены и качества. Более чем 67% автомобилистов стали владельцем Skoda Kodiaq из-за его хорошего оснащения, 63% отметили дизайн экстерьера, а более 50% автомобилистов ценят в кроссовере эргономические качества.

Назвали владельцы и недостатки. Хотя главный минус относится не самому Кодиаку, а скорее, к ситуации на российском авторынке: автомобилисты недовольны тем, что цена на Skoda Kodiaq растет. Кроме того, среди слабых мест многие назвали работу роботизированной трансмиссии DSG, дефекты сборки и плохой сервис.

Ранее подобный опрос был проведен среди владельцев Renault Kaptur.

Фото: Skoda