Создатель машины называет ее рэт-родом, но она никак не подходит под данное определение.

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Желание ездить на уникальном автомобиле понятно и тюнинг уже давно стал особой культурой, но нередко люди перегибают палку в погоне за определением «самый».

В результате тюнинга машина может стать более уникальной внешне, получить дополнительную мощность и отточенную управляемость, а полноприводные внедорожники становятся настоящими вездеходами. Но нередко, желая выделиться любой ценой, владельцы сочетают несочетаемое... Зато благодаря им мы видим, как не стоит делать.

Созданный Les83Machines крошечный японский внедорожник Suzuki Jimny — один из подобных примеров. Его днище царапает землю, колеса вытянуты в стороны на длинных рычагах, а крыша и капот окрашены в черный цвет, контрастирующий с ярко-зеленой окраской кузова.

Автор получившейся машины называет ее рэт-род (намеренно состаренный автомобиль с мощным мотором), но бывший внедорожник никак не может им считаться: он молод и слаб. Кроме того, знаменитая благодаря уникальным характеристикам модель растеряла в ходе тюнинга все внедорожные преимущества.

При этом в Сети есть множество примеров удачного тюнинга нового поколения Джимни.

Suzuki Jimny продается в России по цене от 1 639 000 до 1 849 000 рублей. Полноприводный внедорожник оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 102 л.с. и 5-ступенчатой механикой или 4-ступенчатым автоматом.

В ходе одного из проектов Джимни превратили в автомобиль-амфибию.

Фото: Les83Machines