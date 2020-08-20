Земля разверзлась и поглотила 21 автомобиль (видео)

Это не сцена из фильма об апокалипсисе — обрушилась парковка у торгового центра в Китае.

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Жуткая сцена, как земля разверзлась и поглотила машины, была зафиксирована государственной системой видеонаблюдения Китая: образовалась огромная воронка, куда ухнул 21 автомобиль. Катастрофа произошла в среду вечером, 19 августа 2020 года.

Власти страны все еще расследуют причину аварии, но склоняются к тому, что во всем виновата погода. Торговый центр расположен недалеко от реки Янцзы в провинции Сычуань, здесь проходят проливные дожди, которые размывают грунт.

В последние несколько лет карстовые воронки стали обычным явлением, и не только в Китае. Провалы грунта происходят по всему миру, и хорошо, если (как в этом случае) обходится без жертв. В 2017 году такая воронка буквально утянула Rolls-Royce посреди оживленного шоссе в Китае.

До сих пор неясно, что вызывает появление таких воронок.

А эта катастрофа рукотворная — пенсионер поджег автомобиль ради страховки, в результате сгорели гектары редкого леса.



Видео: YouTube