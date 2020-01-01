Утечка топлива: больше сотни Bentley Bentayga отзывают в РФ

Пластиковая муфта может расплавиться, пролив бензин на горячий двигатель.

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Роспатент опубликовал официальное сообщение о старте отзывной кампании для премиальных внедорожников Bentley Bentayga. Отзыву подлежат 104 автомобиля, переданные владельцам с 2018 года по настоящий момент.

В качестве причины отзыва указана быстроразъемная муфта топливопровода, расположенная в моторном отсеке. Под влиянием высоких температур материал корпуса может размягчиться, и возникнет утечка топлива. Это создает риск возгорания топлива под капотом машины. Представители марки свяжутся с владельцами и пригласят их на сервис, но обладатели Bentayga по VIN-номеру могут и сами узнать, попадает ли машина под кампанию.

На машинах будут менять быстроразъемную муфту, а при необходимости еще и обновят программное обеспечение управления вентилятором в радиаторе. Отметим, что цены на Bentley Bentayga в России начинаются от 14 500 000 рублей.

Недавно под отзыв в РФ попал один-единственный Lamborghini Aventador — проблема с дверными ручками.

Фото: Bentley.