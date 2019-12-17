Обновленный Kia Stinger: известна линейка двигателей — журнал За рулем

Обновленный Kia Stinger: известна линейка двигателей

Стало разнообразнее и мощнее. Правда, о российском оснащении выводы делать рано.

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Компания Kia Motors рассказала, какие двигатели получит обновленный Kia Stinger. В гамме остался бензиновый мотор 2.0 T-GDi, развивающий 247 л.с. и 353 Нм. А вот на следующей ступеньке — новый для Стингера 2.5 T-GDi мощностью 304 л.с. и с крутящим моментом 422 Нм.

Наиболее мощным в гамме моторов у Стингера останется твин-турбо V6 рабочим объемом 3,3 литра, с изменяемой геометрией выпускного тракта. Он умеет менять звук выхлопа в зависимости от выбранного режима, а также, благодаря перенастройке, немного прибавил в мощности (плюс 3 л.с.) и теперь развивает 373 л.с. и 510 Нм. Все двигатели сочетаются с 8-ступенчатым автоматом.

Таким образом, предположения, что под капотом у обновленного лифтбека окажется 3,5-литровый твин-турбо V6 мощностью 375 л.с., знакомый по Genesis G80, не подтвердились. На российском рынке у Стингера есть также базовый мотор 2.0 T-GDi с малой степенью форсировки, мощностью 197 л.с. — пока неизвестно, останется ли он в гамме.

На данный момент все указанные двигатели нужно рассматривать лишь по отношению к рынкам США, Мексики и Южной Кореи, на домашний рынок обновленный Stinger будет выведен в третьем квартале 2020 года, после чего попадет в другие страны, где присутствует Kia.

Фото: Kia

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Отзывы о Kia Stinger (1)

Kia 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Нет ни чего хорошего в нем

Недостатки:

Нет ни чего хорошего в нем

Комментарий:

В салоне кое как сел, мой рост 186 вес 90.не понимаю для кого машина сделано. Кто его вообще покупает если только для понтов, за такую цену лучше взять новый мохаве 2020г

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