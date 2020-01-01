Плохой человек на АВТОВАЗе обманывал своих

«Служебка» предлагается по выгодной цене — внеси залог, чтобы не ушла другому!

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Сотрудник одного из производств завода в Тольятти Эдуард М. оказался не очень достойным человеком. Он собирал авансы с сослуживцев на якобы предлагаемые к покупке автомобили. О раскрытой на заводе схеме мошенничества рассказала корпоративная газета «Волжский автостроитель».

Практика выкупа сотрудниками завода служебных автомобилей со значительной скидкой существует на АВТОВАЗе давно. Этим и воспользовался мошенник, представляясь уполномоченным по продаже списанных «служебок» через профсоюз. Пострадавшим он предлагал обойтись без бумажной волокиты и просто перевести деньги ему на карту — внести аванс, чтобы забронировать машину.

Кажется невероятным, но на его удочку попалось 11 человек. Самый скромный перевод составил 22 000 рублей, а самый существенный, за несколько машин, — 416 000 рублей. Некоторые «клиенты» переводили деньги несколько раз, почти полностью выплатив цену авто. За полгода «предприниматель» собрал 972 000 рублей и к тому моменту, когда был пойман, уже успел их потратить. Теперь ему предстоит возместить ущерб и провести четыре года в исправительной колонии.

Схема стара, как мир, и легко «масштабируется» — жительница Набережных Челнов, например, внесла стопроцентную предоплату за несуществующую Теслу.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС