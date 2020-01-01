1,5 млрд потратил АВТОВАЗ на защиту от COVID

Это месячная зарплата всех сотрудников.

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С момента начала пандемии отечественные предприятия осуществляют целый комплекс мер по противодействию коронавирусу, а весной, как мы помним, все автомобильные заводы останавливали производство. Сообщество «Нетипичный АВТОВАЗ» подсчитало, в какую сумму обходится защита от коронавируса Волжскому автозаводу. Основой для подсчетов стали данные одного доклада на заводской профсоюзной конференции: каждая неделя простоя АВТОВАЗа обедняла его бюджет приблизительно на 2,5 млрд рублей.

В рамках объявленной в стране самоизоляции предприятие не работало с 30 марта по 12 апреля, а затем — с 27 апреля по 17 мая, простояв в общей сложности пять недель. Таким образом, самоизоляция стоила заводу 12,5 млрд рублей. К этой сумме добавляется еще 1,5 млрд рублей — столько завод потратил на мероприятия по предотвращению распространения COVID-19 после того, как сотрудники вернулись на рабочие места. Таким образом, на данный момент заводом потрачено около 14 млрд рублей.

Здание заводоуправления, АВТОВАЗ, Тольятти

Для наглядности источник приводит такой пример: численность персонала завода (без учета дочерних компаний) — примерно 33 тысячи человек. Из официальных источников известна средняя зарплата — 41 818 рублей. Каждый месяц АВТОВАЗ выплачивает почти 1,4 млрд рублей в качестве заплат. Таким образом, денег, затраченных на противодействие пандемии, хватило бы на зарплату всем сотрудникам в течение минимум десяти месяцев.

С начала пандемии на АВТОВАЗе насчитывается 14 инфицированных сотрудников, еще 15 в данный момент находятся на карантине.

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Фото: Денис Гришкин/Ведомости/ТАСС