1,5 млрд потратил АВТОВАЗ на защиту от COVID — журнал За рулем

1,5 млрд потратил АВТОВАЗ на защиту от COVID

Это месячная зарплата всех сотрудников.

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С момента начала пандемии отечественные предприятия осуществляют целый комплекс мер по противодействию коронавирусу, а весной, как мы помним, все автомобильные заводы останавливали производство. Сообщество «Нетипичный АВТОВАЗ» подсчитало, в какую сумму обходится защита от коронавируса Волжскому автозаводу. Основой для подсчетов стали данные одного доклада на заводской профсоюзной конференции: каждая неделя простоя АВТОВАЗа обедняла его бюджет приблизительно на 2,5 млрд рублей.

В рамках объявленной в стране самоизоляции предприятие не работало с 30 марта по 12 апреля, а затем — с 27 апреля по 17 мая, простояв в общей сложности пять недель. Таким образом, самоизоляция стоила заводу 12,5 млрд рублей. К этой сумме добавляется еще 1,5 млрд рублей — столько завод потратил на мероприятия по предотвращению распространения COVID-19 после того, как сотрудники вернулись на рабочие места. Таким образом, на данный момент заводом потрачено около 14 млрд рублей.

Здание заводоуправления, АВТОВАЗ, Тольятти
Здание заводоуправления, АВТОВАЗ, Тольятти

Для наглядности источник приводит такой пример: численность персонала завода (без учета дочерних компаний) — примерно 33 тысячи человек. Из официальных источников известна средняя зарплата — 41 818 рублей. Каждый месяц АВТОВАЗ выплачивает почти 1,4 млрд рублей в качестве заплат. Таким образом, денег, затраченных на противодействие пандемии, хватило бы на зарплату всем сотрудникам в течение минимум десяти месяцев.

С начала пандемии на АВТОВАЗе насчитывается 14 инфицированных сотрудников, еще 15 в данный момент находятся на карантине.

Фото: Денис Гришкин/Ведомости/ТАСС

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