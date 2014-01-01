АВТОВАЗ договорился с «Магнитом»: будет магазин-город

Вместо обычного пола — городские улицы с разметкой, «зебрами» и указателями.

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Сеть розничной торговли «Магнит» обновляет свои крупные магазины. Теперь часть из них стали супермаркетами «Магнит Семейный», а другая, с площадями более 2300 м2, будет превращена в так называемые суперсторы. Это не будут гипермаркеты в привычном смысле: обещана масса технических новшеств, а также особая тематика для каждого из таких магазинов.

Тематикой суперстора в городе Тольятти будет Волжский автомобильный завод. «Мы пообщались с представителями АВТОВАЗа, наше предложение было принято с большим энтузиазмом. В суперсторе будет настоящий автомобиль, он может ездить в торговом зале. Магазин будет оформлен как городские улицы — с пешеходными переходами, дорожками. Вместо стандартной навигации — столбы с указателями», — цитирует Advis директора по управлению розничной сетью Руслана Исмаилова.

Сейчас работает семь суперсторов, а к концу года их станет 26, и каждый получит такую локальную «привязку» в оформлении: магазин в Самаре будет оформлен в космическом стиле, в Краснодаре — в духе большой кондитерской с игровыми элементами. А первым новый формат получит магазин в Адлере — он будет посвящен Олимпиаде в Сочи.

Пока неизвестно, как будет использоваться автомобиль (или автомобили) Lada в магазине «Магнит», но можно продавать с колес арбузы — поместится больше, чем в Lamborghini.

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