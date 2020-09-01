Cпецсерия Solaris: 4500 машин к 10-летию модели

Они получили пакет самого популярного оснащения.

В честь 10-летия завода в Санкт-Петербурге Hyundai выпустила юбилейную серию Solaris «10 лет» — тиражом всего 4500 экземпляров. Лимитированное исполнение базируется на комплектациях Active Plus или Comfort и оснащается моторами 1.4 или 1.6, а также 6-ступенчатыми механической или автоматической коробками передач на выбор.

О том, что это особая серия, напомнит эмблема «10 лет», использованная в экстерьере и интерьере автомобиля.

В специальную серию Hyundai Solaris на базе комплектации Active Plus входят хромированная решетка радиатора (темный хром), 15-дюймовые легкосплавные диски, задние дисковые тормоза, функция регулировки рулевой колонки по вылету, центральный задний подголовник, USB для задних пассажиров, центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине, а также полноразмерное запасное колесо и коврики в салоне.

Комплектацию Comfort юбилейной спецсерии Solaris дополнили светодиодными дневными ходовыми огнями, передними противотуманными фарами и светодиодными фарами со статичной подсветкой поворотов, передним парктроником и задними датчиками парковки, датчиком света, климат-контролем, центральным подлокотником с боксом и регулировкой по длине, а также USB-разъемом для задних пассажиров и ковриками в салоне.

О стоимости юбилейной спецсерии Solaris «10 лет» и старте продаж компания объявит дополнительно.

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Фото: Hyundai