Большие воздухозаборники спереди и сдвоенные патрубки сзади — смотрится интересно!

Материалы по теме Новая Hyundai Sonata с 2-литровым мотором «доехала» до России

Компания Hyundai подготовила новинку суббренда N Line — опубликованы первые официальные изображения седана Sonata N Line. В этом исполнении Соната приобрела спортивные черты во внешности и интерьере.

Спереди от стандартного седана эту версию можно будет отличить по каскадной решетке радиатора, являющейся фамильной чертой N Line, и переднему бамперу с крупными боковыми воздухозаборниками.

Сзади изменения затронули бампер с имитацией диффузора и сдвоенными патрубками выхлопа. Кроме того, версия получила 19-дюймовые колесные диски особого дизайна. В интерьере появились акценты из темного хрома и фирменная прострочка на рулевом колесе и сиденьях.

Ходовая часть и силовые агрегаты изменений не претерпели. Напомним, в Россию «обычная» Соната нового поколения поставляется со 150-сильным (2,0 л) и 180-сильным (2,5 л) бензиновыми двигателями, работающими в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Российский офис бренда, распространивший информацию о Sonata N Line, пока не уточняет перспективы и сроки появления модификации в России.

Отметим, что у нас продается модель Hyundai из линейки N: это не просто спортивно стилизованный (в отличие от продуктов N Line), а по-настоящему горячий хэтчбек i30 N, который готовится пережить обновление.

Фото: Hyundai

Спортивный седан Sonata N Line: первые фото Большие воздухозаборники спереди и сдвоенные патрубки сзади — смотрится интересно! Спортивный седан Sonata N Line: первые фото



