Сегодня по нашим дорогам бегает 402 543 автомобиля семейства Lada Vesta.

Материалы по теме АВТОВАЗ выпустил 30-миллионный автомобиль (видео)

Более трети нынешних владельцев автомобиля семейства Lada Vesta ранее владели автомобилем другой марки. Такие данные, полученные на основе опроса автомобилистов, приводит аналитическое агентство «Автостат».

Напомним, 25 сентября семейство Lada Vesta отметило пять лет с момента запуска в серию первой модели — седана. В 2015 году перед началом продаж АВТОВАЗ проводил исследование, и данные были такие: 80% потенциальных покупателей Весты ранее вообще не владели автомобилями Lada.

Через полгода после запуска в производство седан вошел в топ-5 бестселлеров авторынка, в 2018 году Веста стала лучшей по продажам в России, а в 2019–2020 годах занимает вторую строчку после Lada Granta.

Сейчас в России в эксплуатации находится 402 543 автомобиля, являющихся различными модификациями Весты. Среди всех моделей Lada в российском автопарке доля Весты составляет 3%, а в среди новых вазовских машин, с возрастом до трех лет, Вест почти половина, 48,3%.

В июне 2020 года завод Lada Ижевск выпустил автомобиль Lada Vesta с порядковым номером 450 000.

Фото: АВТОВАЗ