УАЗ сдает Патриоты в аренду: цены и подробности

Чем больше срок, тем ниже цена. Ограничений по пробегу нет.

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УАЗ запустил сервис аренды своих автомобилей. Машины можно заказать онлайн (менеджер связывается с вами в течение суток), но физически все автомобили находятся в Москве — забрать арендованный Патриот клиенту нужно в дилерском центре УАЗ «Торгмаш» (МКАД, 88-й км), предварительно совершив онлайн-оплату и подписав договор. Все арендные Патриоты — с автоматической коробкой передач, в максимальной комплектации и с полной страховкой.

В компании подчеркивают, что будут лояльно относиться к мелким царапинам лакокрасочного покрытия при возврате машин, учитывая их внедорожную специализацию. Обязательные условия при заказе: наличие прав, возраст от 25 лет и стаж три года и более. Интересное отличие уазовской программы от аналогичных сервисов некоторых других компаний — ограничения по пробегу на территории РФ отсутствуют, только по времени.

Забронировать машину на выходные стоит 10 000 рублей, на неделю — 20 000 рублей, на две недели — 35 000 рублей, на три недели (21 день) — 45 000 рублей, на четыре недели (28 дней) — 55 000 рублей. Если свободной машины не окажется на нужный вам срок, придется поискать альтернативный вариант вместе с менеджером. Все подробности программы доступны на официальном сайте производителя.

Эта программа «дружит» с другим новым сервисом УАЗа: на арендованной машине можно отправиться в путешествие по специально организованному маршруту.

Фото: УАЗ