АВТОВАЗ приостановил сборку пятидверной Lada 4x4

Говорят, что из-за плохого качества металла. У нас есть комментарий АВТОВАЗа.

С конвейера завода АВТОВАЗ в Тольятти перестали сходить автомобили Lada 4x4 5-дв., то есть внедорожники в пятидверном исполнении с увеличенной колесной базой — такую информацию распространило сообщество AvtoVAZ News в социальной сети ВКонтакте. В качестве причины временной остановки сборки называется низкое качество кузовного металла и его нехватка.

В данный момент завод выпускает лишь 3-дверные Lada 4x4, сообщает источник.

«За рулем» обратился за комментарием в пресс-службу АВТОВАЗа. Официальный представитель завода-изготовителя заметил, что слухи на предприятии не комментируют, но фактически подтвердил, что выпуск длиннобазных внедорожников будет продолжен.

«Модельный ряд 4х4 мы менять не собираемся», — ответил «За рулем» руководитель пресс-службы Lada Сергей Ильинский.

Недавно этот модельный ряд пополнился новой комплектацией — внедорожники Lada 4x4 Urban теперь выпускаются в версии Black.

Мы рассказывали, в каких цветах можно приобрести версию Black.

Фото: АВТОВАЗ