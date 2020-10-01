Липучка или шипы? Ответ автомобилистов

Есть и другие важные вопросы: где «переобуваться» и, главное, когда?!

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Какие покрышки выбирают автолюбители при смене летних колес на зимние? В какой момент предпочтительнее совершать эту смену? И где лучше «переобуваться»? Свежие данные по этим традиционным вопросам собрал ресурс Авто.ру на основе результатов опроса более 2000 автомобилистов со всей России.

Выяснилось, что в 2020 году перевес в сторону шипованной резины по отношению к «липучкам» — почти в два раза: шипы на зиму выбирает 65% респондентов. Однако это в среднем по России, а вот многие жители крупных городов отдают предпочтение нешипованной резине — она лучше подходит для езды по дорогам, которые регулярно чистят.

Сменить покрышки с летних на зимние стоит сразу же, как только температура воздуха ночью начинает опускаться ниже нуля — такого мнения придерживается большинство, а именно 58,6% опрошенных. Еще 27,7% автомобилистов предпочитают не торопиться и дождаться заморозков и первого снега. Но есть и группа особо осторожных водителей (9,6%), представители которой переобуваются задолго до первых заморозков. А еще 3,1% ездят на всесезонных покрышках весь год.

А где стоит менять колеса, справиться с этой задачей самому или довериться пункту шиномонтажа? Большая часть опрошенных отдала предпочтение второму варианту, но немало и тех, кто обходится собственными силами — таковых 37%.

Есть ряд распространенных ошибок при смене шин. Вспоминаем их, чтобы не попасть впросак!

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