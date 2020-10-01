КАМАЗ: все новые грузовики показали в одном видео

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Автомобильный завод КАМАЗ опубликовал видеоролик, в котором показал все грузовики новейшего поколения, оснащенные кабиной К5 и двигателями Р6 в нескольких вариантах.

В видео показан седельный тягач КАМАЗ-54901 в версии Hi-Tech, в которой сделан акцент на полноту комплектации и повышение безопасности и комфорта водителя. Тут более мощный двигатель (550 л.с.), у коробки передач есть ретардер, а в кабине имеется холодильник для хранения продуктов.

Также в ролике засветились самосвалы КАМАЗ-65952 и —6595 с колесной формулой 6х6, более крупный КАМАЗ-65951 (8х4) и гигантский карьерный самосвал КАМАЗ-65805 «Атлант» (10х6).

Нашлось в обзоре место и продукции дочернего НЕФАЗа — автобусам на компримированном природном газе и электробусам, включая новейшую сочлененную «Гармошку».

Видео: Youtube, канал ПАО КАМАЗ