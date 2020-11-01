Peugeot везет в Россию недорогой кроссовер

Автомобиль, который появится до конца 2020 года, составит конкуренцию таким новинкам, как Kia Seltos и Skoda Karoq.

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Новый Peugeot 2008 получил более широкую решетку радиатора и высокий рельефный капот, делающий силуэт кроссовера гармоничнее, а также дневные ходовые огни, похожие на клыки, и задние фонари с тремя вертикальными полосками.

Кузов модели будет окрашиваться в новые цвета. Это Elixir Red (насыщенно-красный), трехслойный металлик Vertigo Blue (небесно-голубой) и Fusion Orange (ярко-оранжевый). В версии GT Line предусмотрена двухцветная окраска автомобиля с черной глянцевой крышей.

Кроссовер оснащается системой Peugeot i—Cockpit 3D с голографическим дисплеем. Информация на новой приборной панели отображается в трех плоскостях и меняется в зависимости от ситуации на дороге. Мультимедийная система с поддержкой CarPlay и Android Auto получила 10-дюймовый сенсорный экран.

Длина кроссовера составляет 4300 мм, а его колесная база достигает 2600 мм, благодаря чему автомобиль отличается просторным салоном и багажником объемом 434 литра, что немного больше, чем у других представителей класса субкомпактных кроссоверов. При этом в сложенном состоянии задние кресла образуют ровный пол.

Линейка двигателей состоит из двух агрегатов семейства PureTech мощностью 100 л.с. (205 Нм) и 130 л.с. (230 Нм). Также покупатели смогут выбрать кроссовер либо с 6-ступенчатой механикой, либо с 6-ступенчатым автоматом.

Выпускается новый Peugeot 2008 на заводе компании в Испании. Комплектации и цены для российского рынка будут объявлены позже. Пока же в России продаются два кроссовера Пежо — модели 3008 и 5008 стоимостью от 1 939 000 и 2 329 000 рублей. Если ориентироваться на цены конкурентов, стоимость новинки может составить примерно от 1,4–1,5 млн рублей.

Также компания Peugeot запускает линейку мотоциклов.

Фото: Peugeot