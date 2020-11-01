90-е возвращаются: Haval «разули» и поставили на дощечки — журнал За рулем

90-е возвращаются: Haval «разули» и поставили на дощечки

Воры оказались очень аккуратными, а могли ведь бросить как попало…

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Фото «разутого» Хавейла H9 появились в сообществе «Мурманск» социальной сети «ВКонтакте». Фото сопровождается подписью: «В Мурманск возвращаются 90-е?».

Случай, прямо скажем, не рядовой, раньше китайские автомобили внимания автоворов не привлекали. В комментариях это происшествие вызвало бурное обсуждение. Среди высказываний попадаются и «ой, да ладно, китайца не жалко», «скажите спасибо, что хоть на дощечки деревянные поставили» и «адрес шиномонтажки в студию! Чтобы никогда туда не заезжать». Были даже предположения, что это месть работников из-за «невыплаты зарплаты владельцем этого бесколеса».

  • Стоимость Haval Н9 в России начинается от 2 525 000 рублей за версию Comfort. Полноприводный автомобиль оснащается 2-литровым бензиновым мотором, мощностью 245 л.с. или дизельным, мощностью 190 л.с., оба агрегатируются 8-диапазонным автоматом. Выпускают внедорожник на тульском предприятии компании.
Фото: ВКонтакте

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Отзывы о Haval H9 (1)

Haval 2016 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

отличная машина

Недостатки:

нет

Комментарий:

Да H9 получился крайне стильным и брутальным автомобилем со своей изюминкой. Очень радует наличие разнообразных электронных систем, которые помогают водителю как на трассе , так и на бездорожье.

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