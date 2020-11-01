90-е возвращаются: Haval «разули» и поставили на дощечки

Воры оказались очень аккуратными, а могли ведь бросить как попало…

Материалы по теме Российский завод Haval за год выпустил 10 000 автомобилей

Фото «разутого» Хавейла H9 появились в сообществе «Мурманск» социальной сети «ВКонтакте». Фото сопровождается подписью: «В Мурманск возвращаются 90-е?».

Случай, прямо скажем, не рядовой, раньше китайские автомобили внимания автоворов не привлекали. В комментариях это происшествие вызвало бурное обсуждение. Среди высказываний попадаются и «ой, да ладно, китайца не жалко», «скажите спасибо, что хоть на дощечки деревянные поставили» и «адрес шиномонтажки в студию! Чтобы никогда туда не заезжать». Были даже предположения, что это месть работников из-за «невыплаты зарплаты владельцем этого бесколеса».