Появилась спецсерия Hyundai Solaris. Цена известна

В честь 10-летия завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге выпущено 4500 особых машин.

Материалы по теме Cпецсерия Solaris: 4500 машин к 10-летию модели

«Хендэ Мотор СНГ» объявила цены на юбилейную серию седана Hyundai Solaris — «10 лет», который с сегодняшнего дня можно приобрести во всех официальных дилерских центрах марки. Автомобиль, оснащенный мотором 1,4 л, мощностью 100 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач, стоит от 911 000 рублей. Вариант с автоматической коробкой доступен по цене 951 000 рублей. С мотором 1,6 л, мощностью 123 л.с. и механикой попросят 936 000 рублей, с автоматом — 976 000 рублей.

Спецсерию Solaris «10 лет» можно приобрести в версии, дополненной пакетом Comfort, куда вошли климат-контроль, USB-разъем для задних пассажиров, два дополнительных высокочастотных динамика, передние датчики парковки, датчик света, светодиодные дневные ходовые огни, передние противотуманные фары и светодиодные фары со статичной подсветкой поворотов. Этот вариант доступен только с мотором 1,6 л мощностью 123 л.с. по максимальной рекомендованной розничной цене 1 001 000 рублей за автомобиль с механической коробкой передач и 1 041 000 рублей — за версию с автоматом. За цвет металлик хотят еще 6000 рублей.

Напомним, юбилейная серия Solaris «10 лет» с пакетом самого популярного оснащения, отвечающего за комфорт и безопасность, предлагается на базе комплектаций Active Plus и Comfort. На память о важной дате клиенты получат в подарок автомобильные аксессуары с символикой, в том числе резиновые коврики и дорожный набор с логотипом спецсерии.

А можно на Солярис установить светодиодные фары без корректора? Узнаете из нашей публикации.



Фото: Hyundai