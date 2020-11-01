Китайцы выросли в России в два раза. Но за десять лет

Кроме них прибавили только японцы, да и те немного...

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С 2010 по 2020 год доля китайских автосалонов в России увеличилась с 10,5% в 2010 году до 20,5%. Такие результаты получило аналитическое агентство «Автостат» в ходе своего исследования. Прирост китайских марок — самый значительный среди стран-автопроизводителей, представленных в Российской Федерации.

За последнее десятилетие в плюсе оказались и японские марки: доля их дилерских центров за десятилетие увеличилось с 16,6 до 22,1%. Таким образом, японцы почти догнали автосалоны европейских брендов, которые хоть и остались в России самыми многочисленными, но все же немного сократили присутствие — с 28,4% в 2010-м до 26,5% в 2020 году.

Кроссоверы Haval F7 на заводе китайского концерна Great Wall в индустриальном парке «Узловая», Тульская область

Положение российских и корейских марок схожее: плавное сокращение количества дилеров (у корейцев — с 15,2%, у отечественных брендов — с 15,8% в 2010 году) до 13% от общего числа автосалонов по РФ в настоящий момент. А вот американские бренды почти исчезли с карты автомобильного рынка России, сократив присутствие в четыре раза: с 13,5% в 2010 году до 3,4% в 2020 году. Во многом это связано с приостановкой продаж Chevrolet в 2015-м и уходом Ford из легкового сегмента в 2019 году.

Haval запустит в России пять новых моделей, а GAC планирует строить новый завод.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС