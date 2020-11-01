Кому она нужна?! Мнения читателей о рестайлинге Lada Niva — журнал За рулем

Кому она нужна?! Мнения читателей о рестайлинге Lada Niva

Сомнения вызывает многое: и сроки рестайлинга, и необходимость его без обновления начинки.

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Обновленная Lada Niva — собран первый образец

В минувшую пятницу, 20 ноября, мы рассказали о пробной сборке внедорожника Lada Niva в обновленном виде на заводе «Лада Запад Тольятти». Коротко напомним, что на конвейере собрали первый образец, а запуск серийного производства, по неофициальным данным, должен состояться в 2023 году.

Публикация вызвала у вас большой интерес, так что сейчас собрали подборку ваших наиболее популярных комментариев.

Одна журналистских попыток представить, какой будет внешность внедорожника после рестайлинга
Одна журналистских попыток представить, какой будет внешность внедорожника после рестайлинга

Многие считают, что начать обновление Нивы стоит не с внешности, а с матчасти.

«Было бы хорошо, если бы кроме новых типажей и силуэтов кузовов были надежность и современные характеристики двигателей», — пишет andrzeilo в комментариях на сайте.

«Хорошее улучшать — только портить, — считает Константин. — Поставить мотор 1,8 от Весты или хотя бы 1,6 от Приоры и, как вариант, дизель 1,5 dCi, подобрать соответствующую коробку передач — и всё».

«По сути, завод пытается вернутся к опыту первой Нивы и выпускать еще лет 40 „шниву“, меняя то фары, то габариты», — пишет Медведев.

«Может, всё же начать с раздатки, чтобы она не выла, как замученная корова?» — вопрошает Владимир.

«Уже третий рестайлинг передка, — замечает Влад Тушино под публикацией в ВК. — Может, новый движок? Автомат? Опять нет...»

«Мне бы больше понравилось, если бы мотор помощнее, а то и хороший дизелек и АККП!» — пишет наш читатель dmitry06356 в Instagram.

«Они движок поставили бы мощнее, хотя бы 125 „лошадей“, и связали бы раздатку и КПП. А вторая проблема — она гниет, — замечает в Instagram пользователь russianboy574. — Все знают, где эта машина ездит, поэтому имеет смысл нанести цинк на кузов. Еще надо изменить салон и улучшить сборку. Вот хотя бы эти обновления ввести — и машина будет шоколад просто. А внешность ее менять нет смысла».

Последняя фраза — тоже отражение мнения большой части пользователей. Они считают, что внешность Нивы столь удачна, что косметические «подтяжки» ей ни к чему.

«Один и тот же дизайн передка на разные модели ВАЗа — безвкусица и убогость», — пишет на сайте «За рулем» Дмитрий Кузьмин.

«Почему немцы не делают Gelandewagen с мордой от „шестисотого“?! Какой смысл одинаковую морду напяливать на всю линейку АВТОВАЗа?!» — вторит Виктор 002.

«У Нивы самобытный дизайн, зачем делать из нее обмылок?» — замечает наш подписчик в ВК Владимир Курганский.

А кто-то считает, что рестайлинг сам по себе идея неплохая, но прямо сейчас, а не через два-три года...

«Первый экземпляр сделали сейчас, запустят в производство в 2023 — это по плану. А по факту 2027-й или 2030-й — и когда она выйдет с конвейера, она опять будет морально устаревшая/очень дорогая/мало кому нужная. Ну, как всегда», — резюмирует Алексей.

Отметим, что часть комментаторов приняли наш рендер, опубликованный в предыдущей заметке, за официальное фото. Это не так, и то же самое справедливо по поводу изображения, представленного здесь.

Вывод из ваших мнений, скорее, такой: сколь удачным ни получился бы освеженный облик Нивы на самом деле, он нужен как можно скорее, причем в сочетании с техническим обновлением модели.

Фото: журнал «Автоброкер»

А вы купили бы Ниву после рестайлинга?

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