Кому она нужна?! Мнения читателей о рестайлинге Lada Niva

Сомнения вызывает многое: и сроки рестайлинга, и необходимость его без обновления начинки.

Материалы по теме Обновленная Lada Niva — собран первый образец

В минувшую пятницу, 20 ноября, мы рассказали о пробной сборке внедорожника Lada Niva в обновленном виде на заводе «Лада Запад Тольятти». Коротко напомним, что на конвейере собрали первый образец, а запуск серийного производства, по неофициальным данным, должен состояться в 2023 году.

Публикация вызвала у вас большой интерес, так что сейчас собрали подборку ваших наиболее популярных комментариев.

Одна журналистских попыток представить, какой будет внешность внедорожника после рестайлинга

Многие считают, что начать обновление Нивы стоит не с внешности, а с матчасти.

«Было бы хорошо, если бы кроме новых типажей и силуэтов кузовов были надежность и современные характеристики двигателей», — пишет andrzeilo в комментариях на сайте.

«Хорошее улучшать — только портить, — считает Константин. — Поставить мотор 1,8 от Весты или хотя бы 1,6 от Приоры и, как вариант, дизель 1,5 dCi, подобрать соответствующую коробку передач — и всё».

«По сути, завод пытается вернутся к опыту первой Нивы и выпускать еще лет 40 „шниву“, меняя то фары, то габариты», — пишет Медведев.

«Может, всё же начать с раздатки, чтобы она не выла, как замученная корова?» — вопрошает Владимир.

«Уже третий рестайлинг передка, — замечает Влад Тушино под публикацией в ВК. — Может, новый движок? Автомат? Опять нет...»

«Мне бы больше понравилось, если бы мотор помощнее, а то и хороший дизелек и АККП!» — пишет наш читатель dmitry06356 в Instagram.

«Они движок поставили бы мощнее, хотя бы 125 „лошадей“, и связали бы раздатку и КПП. А вторая проблема — она гниет, — замечает в Instagram пользователь russianboy574. — Все знают, где эта машина ездит, поэтому имеет смысл нанести цинк на кузов. Еще надо изменить салон и улучшить сборку. Вот хотя бы эти обновления ввести — и машина будет шоколад просто. А внешность ее менять нет смысла».

Последняя фраза — тоже отражение мнения большой части пользователей. Они считают, что внешность Нивы столь удачна, что косметические «подтяжки» ей ни к чему.

«Один и тот же дизайн передка на разные модели ВАЗа — безвкусица и убогость», — пишет на сайте «За рулем» Дмитрий Кузьмин.

«Почему немцы не делают Gelandewagen с мордой от „шестисотого“?! Какой смысл одинаковую морду напяливать на всю линейку АВТОВАЗа?!» — вторит Виктор 002.

«У Нивы самобытный дизайн, зачем делать из нее обмылок?» — замечает наш подписчик в ВК Владимир Курганский.

А кто-то считает, что рестайлинг сам по себе идея неплохая, но прямо сейчас, а не через два-три года...

«Первый экземпляр сделали сейчас, запустят в производство в 2023 — это по плану. А по факту 2027-й или 2030-й — и когда она выйдет с конвейера, она опять будет морально устаревшая/очень дорогая/мало кому нужная. Ну, как всегда», — резюмирует Алексей.

Отметим, что часть комментаторов приняли наш рендер, опубликованный в предыдущей заметке, за официальное фото. Это не так, и то же самое справедливо по поводу изображения, представленного здесь.

Вывод из ваших мнений, скорее, такой: сколь удачным ни получился бы освеженный облик Нивы на самом деле, он нужен как можно скорее, причем в сочетании с техническим обновлением модели.

Пока же Niva выпускается в почти неизменном виде. Любое ТО внедорожника по цене укладывается в 10 000 рублей.

Фото: журнал «Автоброкер»