Geely Tugella: кроссовер в продаже с Рождества

Будет только максимальная комплектация.

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Китайская компания Geely объявила дату начала продаж купе-кроссовера Tugella: дилеры станут принимать заказы 25 декабря 2020 года. Известно, что в Россию привезут кроссоверы в максимальной комплектации Flagship за 2,5 млн рублей.

Силовой агрегат в этой комплектации — 2,0-литровая «турбочетверка», развивающая 238 л.с. и 350 Нм и сопряженная с 8-диапазонным автоматом Aisin. Привод — полный, через электрогидравлическую муфту BorgWarner. Кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 6,9 секунды. Машина построена на модульной платформе СMA (Compact Modular Architecture), разработанной совместно с Volvo.

Предусмотрено пять режимов движения: экономичный, стандартный, спортивный, а также для движения по снегу и бездорожью.

В компании подчеркивают, что российская версия кроссовера получила антикоррозийную защиту днища и кузова и дорожный просвет 204 мм. Есть обогрев зоны покоя дворников, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса и сидений.

У кроссовера Tugella полностью светодиодная оптика, система автоматического переключения света с дальнего на ближний, бесключевой доступ, бесконтактное открывание багажника, запуск с кнопки, большой комплекс систем безопасности.

В салоне — мультимедийная система с дисплеем 12,3" и собственным протоколом интеграции со смартфоном, передние сиденья с электроприводом и вентиляцией (водительское снабжено памятью настроек), люк в крыше, а также подогреваемый и охлаждаемый подстаканник.

Мы уже подробно познакомились с купе-кроссовером Geely Tugella в ходе тест-драйва.

Фото: Geely