В следующем году машины подорожают еще на 10%.

В будущем году нас ждет повышение цен на новые легковые автомобили примерно на 10%. Такой прогноз дал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в ходе состоявшейся 26 ноября онлайн-конференции Autostat Analytic Day. Специалисты агентства считают, что прогноз сбудется в случае, если курс доллара продолжит расти.

С 2015 по 2020 годы цены на легковые автомобили выросли на 66%, а за неполный 2020 год повышение уже составило 6,5%, отмечают в агентстве. Причем этот рост оказался несколько ниже, чем повышение курса доллара (более 10%), что связано, по мнению Целикова, с изменением структуры рынка, на котором выросла популярность бюджетных авто.

Автомобили на стоянке у автосалонов в Кунцево, Москва, апрель 2020 года

А будут ли готовы россияне покупать автомобили по этим ценам? Тут аналитики видят два сценария: по оптимистичному, продажи нового легкового транспорта в 2021 году вырастут на 5% и составят около 1,5 млн автомобилей. А по пессимистичному — упадут на 12%, до 1,25%. Есть и сделанный ранее базовый прогноз: сокращение рынка в 2021 году на 5–6% по отношению к 2020 году, то есть до 1,35 млн проданных машин.

Цены на автомобили с пробегом также будут расти, ориентировочно, до весны 2021 года.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС