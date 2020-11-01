Суды отменяют штрафы за среднюю скорость

Споры между ГИБДД и водителями продолжаются, так как в законодательстве нет понятия «средняя скорость» и «контролируемый участок».

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Дмитрий Чибисов получил штраф по ч. 3 ст. 12.9 КоАП РФ (превышение скорости на 40–60 км/ч). Из постановления следовало, что участок трассы М2 «Крым», где действовало ограничение 110 км/ч, он проехал со средней скоростью 157 км/ч. Он обратился в Чеховский городской суд, где решение отменили, сославшись на постановление пленума Верховного суда 2019 года, в котором сказано, что материалы с камер должны содержать информацию о «месте и времени совершения правонарушения» — таковы требования КоАП и Верховного суда. ГИБДД решение обжаловало, мотивируя это тем, что в статье 29.10 КоАП сказано, что в постановлении должны быть указаны «обстоятельства» нарушения, но закон не обязывает указывать координаты и астрономическое время: указания участка дороги и времени его проезда достаточно. Мособлсуд жалобу не удовлетворил, решение Чеховского горсуда осталось в силе. Ранее Чеховский суд также отменял штрафы за среднюю скорость, были такие решения и в других судах Подмосковья и Волгоградской области. При этом есть и решения судов Воронежской, Смоленской, Тамбовской областей, Татарстана о признании законным штрафа за среднюю скорость, пишет «Коммерсант».

Речь идет о комплексах, которые фиксируют время проезда машины под одной камерой, затем — под второй, и по средней скорости на участке выносится штраф. Сегодня более 1 тыс. таких камер работают в Татарстане, в Смоленской и Московской областях, а споры о законности штрафов, вынесенных за превышение средней скорости, не прекращаются с 2013 года.

В конце 2019 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете таких штрафов, но с тех пор документ находится без движения.

Интересно, что судьи все чаще встают в этом вопросе на сторону граждан — слишком много к таким штрафам вопросов. Двигаясь от одной камеры к другой, водитель мог пересечь зону ответственности судов, и неясно, к кому обращаться при обжаловании. Кроме того, неясна и точность определения нарушения, ведь человек, скажем, мог ехать со скоростью 200 км/ч, а какой-то отрезок времени стоять, тогда его нужно штрафовать за 200, а не 157 км/ч, а это совсем другой штраф.

В ассоциации ОКО, которая объединяет операторов и разработчиков систем фиксации нарушений, считают, что противоречия возникают из-за того, что в законодательстве не зафиксированы понятия «средняя скорость» и «контролируемый участок», и просто нужно ликвидировать этот пробел. Потому что логика подсказывает, что нарушение есть, просто его сложно администрировать. А у суда не должно быть оснований сомневаться в показании прибора, если тот прошел метрологическую проверку и официально допущен к применению.

Знаки? Погода? Поток? Что определяет нашу скорость на самом деле, разбирался автор «За рулем».



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