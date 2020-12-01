Ефремов написал вдове Захарова письмо с извинениями

По словам актера, он не раз начинал писать это письмо, но не мог подобрать слова.

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Актер Михаил Ефремов, признанный виновным в ДТП со смертельным исходом, написал письмо Маргарите Захаровой, вдове погибшего в происшествии Сергея Захарова.

Я не знаю, как мне дальше жить. Конечно, я ежедневно молюсь за упокой души Сергея. Я не могу простить себя за то, что произошло, — цитирует ТАСС письмо Ефремова. — Того веселого, ироничного и безалаберного Михаила Ефремова, которым я был, больше не будет никогда. Даже если вы простите меня за тот смертный грех, который я совершил, мне все равно придется отвечать перед Богом.

Кроме того, Михаил Ефремов подчеркнул, что жизнь для него после аварии «разделилась на до и после», выразил глубочайшие соболезнования и попросил прощения — в том числе и за своего прежнего адвоката Эльмана Пашаева, который, несмотря на уговоры подзащитного, «продолжал говорить хамские вещи» в адрес семьи погибшего. Актер обещает сделать для вдовы все, что в его силах, а также просит дать ему возможность «стать нормальным отцом своим детям».

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, которому вдова погибшего передала письмо, назвал его искренним и человечным. «Это те слова, которые Михаилу Олеговичу следовало бы сказать изначально», — заметил правозащитник.

8 сентября 2020 года суд приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии, а 22 октября срок был сокращен до 7,5 лет, так как во внимание было принято возмещение морального вреда.

В ноябре стало известно, что стороны обсуждают перемирие.

Фото: пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС