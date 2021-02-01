Вы когда-нибудь путались в названиях автомобилей? Оказывается, виной тому непродуманный маркетинг, а не наша память.

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Наименования автомобилей бывают самые разные. Кто-то использует цифры, кто-то буквы и аббревиатуры, а другие автопроизводители предпочитают давать машинам имена собственные. Кто из них поступает правильно, пытаясь сделать модель узнаваемой не только внешне, но и на слух?

В ходе исследования, проведенного Vanarama, выяснилось, что буквенно-цифровые сочетания в названиях автомобилей запоминаются гораздо хуже, чем имена собственные — слова, которыми мы называем предметы, чтобы отличать их друг от друга.

В ходе эксперимента было опрошено 500 человек, которым нужно было вспомнить названия 253 машин 45 самых популярных автопроизводителей. Например, при оценке модельного ряда Ferrari выяснилось, что такие автомобили, как Enzo, LaFerrari и California, более узнаваемы, чем 812, 488 и F8.

Также людей спрашивали о том, какие автомобили более узнаваемы ими на улице. Таким образом, тремя наиболее узнаваемыми машинами стали Ford Fiesta, Volkswagen Golf и Volvo XC90.

Чаще всего автомобили получают названия городов. Например, так поступает испанский SEAT. Но бывают и весьма креативные подходы, заставляющие обратить внимание на весь модельный ряд. Так, у Tesla названия моделей образуют буквосочетание S3XY (Model S, Model 3, Model X и Model Y), что читается как «секси».

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Фото: vanarama.com, Peter Broomfield / Unsplash