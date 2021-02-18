Nissan показала новый Qashqai

Кроссовер стал немного больше и получил новые двигатели.

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Новое, третье по счету, поколение Qashqai построено на модернизированной платформе CMF-C. Благодаря этому автомобиль стал 35 мм длиннее (4429 мм), причем, в основном, за счет увеличения на 20 мм (до 2666 мм) колесной базы. Разработчики хотели сделать машину просторнее, но при этом не нарушить привычные габариты кроссовера.

Новинка получила стреловидные фары, парящую крышу (эффект достигается за счет стоек черного цвета), которая может окрашиваться в другой, нежели кузов, цвет. В салоне мы видим парящий монитор медиасистемы, а за рулевым колесом разместился 10,8-дюймовый экран панели приборов. Обратите внимание и на рычаг коробки передач — он точно такой же, как у нового Pathfinder.

Объем багажника нового Кашкая увеличился на 74 литра и теперь способен вмещать до 504 литров. Задние же двери открываются на 90 градусов, образуя прямой угол с кузовом машины и никак не мешая доступу в салон.

Оснащается кроссовер умеренно-гибридным двигателем объемом 1,3-литра, который имеет два варианта мощности: 140 и 158 л.с. Работает он в паре с 6-ступенчатой ​​механикой или вариатором.

Также новинка получит 190-сильную силовую установку. В ее основе лежит 1,5-литровый бензиновый мотор, но он не связан с колесами, а служит генератором, заряжающим батареи. Аккумуляторы, в свою очередь, питают электродвигатели на колесах.

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В России, скорее всего, будут представлены и уже знакомые нам моторы Кашкая. Это 1,2-литровый турбомотор мощностью 115 л.с. и 144-сильный двигатель объемом 2 литра. По такому пути пошли в компании Renault, когда представили новое поколение кроссовера Duster.

В компании также отметили высокий уровень используемых в новом Кашкае технологий. В частности, появился интеллектуальный круиз-контроль, который может не только держать дистанцию до едущего впереди автомобиля в зависимости от скорости, но и способен различать дорожные знаки и следовать их указаниям, сбрасывая или увеличивая скорость до разрешенного предела.

Чтобы посмотреть видео мировой премьеры нового Кашкая на русском языке, активируйте титры и переведите их в настройках.

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Фото: Nissan