На нас наживаются! Вождь чероки против названия моделей Jeep

Глава племени потребовал от автомобильной компании прекратить использование слова в моделях Jeep Cherokee и Jeep Grand Cherokee.

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Jeep Grand Cherokee — самая продаваемая модель бренда, а Jeep Cherokee — третий по продажам. Недавно Jeep представил обновленную версию Grand Cherokee, и уже около 45 лет компания продает внедорожники под торговой маркой Cherokee. Однако внезапно ей предъявили претензию, сообщает CNN.«Я думаю, что мы живем в тот день в этой стране, когда и корпорациям, и командным видам спорта пора отказаться от использования имен, изображений и талисманов коренных американцев в своих продуктах, футболках команд и в спорте в целом. Я уверен, это происходит из благих намерений, но нам не делает чести, когда дорогое нам имя наклеивается на борт автомобиля», — сказал Чак Хоскин-младший, главный вождь народа чероки.В компании Jeep отнеслись к этому заявлению уважительно и ответили таким образом:«Названия наших транспортных средств были тщательно выбраны и культивированы на протяжении многих лет, чтобы чествовать и прославлять индейцев за их благородство, доблесть и гордость. Мы более чем когда-либо настроены на уважительный и открытый диалог с главой Cherokee Nation Чаком Хоскином-младшим».

На это Хоскин сказал, что не видит никакой возможности для того, чтобы компании Jeep было приемлемо продолжать использовать имя племени на своих автомобилях. Это одна из самых ценных вещей для индейцев, это часть их идентичности. Под этим именем чероки были известны еще до того, как европейцы вступили с ними в контакт, мотивирует вождь. Хоскин высказал свое мнение о названии после того, как несколько других компаний и спортивных команд объявили об изменениях в названиях брендов и логотипах, в которых использовались этнические стереотипы. Прошлым летом команда Washington Redskins (краснокожие) объявили, что откажутся от своего названия и назовут себя Washington Football Team. Несколько месяцев спустя бейсбольная команда Cleveland Indians объявила, что также изменит свое название.

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Компания Land O «Lakes удалила изображение коренной американки с этикетки на своем масле. Другие пищевые бренды, такие как „Рис дяди Бена“, сироп „Тетя Джемима“ и смесь для блинов, также изменили свои названия и логотипы.