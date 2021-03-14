Это карт для треков.

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Карт Porsche 911 Junior оснащен двигателем Honda и 2-ступенчатой коробкой передач. Стоимость машины — 14 900 евро, или около 1,3 млн рублей. Когда-то такие карты в небольших количествах продавались через дилеров Porsche.

Теперь их не достать, если не считать данный экземпляр 1983 года выпуска, который кто-то выставил на продажу. Кстати, неизвестно, сколько всего таких машин было выпущено и сколько дожило до наших дней.

За эту цену предлагается очаровательный красный кабриолет 911 с «хвостом кита». Но под этим хвостом прячется не оппозитный 6-цилиндровый мотор, а одноцилиндровый четырехтактный двигатель Honda мощностью 2,18 лошадиных силы (1,6 кВт).

Максимальная скорость карта составляет всего 25 километров в час. Но ее можно регулировать, говорится в объявлении о продаже.

У автомобиля, три педали, а в коробке установлено многодисковое мокрое сцепление. Кроме того, коробка имеет заднюю передачу. Привод у карта задний.

Карт находится в «коллекционном состоянии», что видно по фотографиям. Кажется, на нем даже не ездили. Даже крошечный моторчик сзади словно только вчера сошел с конвейера.

Также вы можете купить VW T1 всего за 5 тысяч рублей. Это масштабная модель с двумя человеческими фигурками.

Фото: elferspot.com