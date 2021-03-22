Nissan поднял цены на Qashqai и Murano

Кашкай в базовом исполнении стоит теперь 1 477 000 рублей, Мурано — минимум 2 849 000.

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Компания Nissan переписала ценники на две из четырех моделей бренда в России. Корректировке подверглись прайсы у кроссоверов Qashqai и Murano. У Кашкая подорожание составило от 18 до 20 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Новые цены лежат в диапазоне от 1 477 000 до 2 090 000 рублей. Таким образом, модель выросла в цене на 0,9–1,2%.

У более статусного кроссовера Murano повышение цен более существенное. Некоторые версии подорожали незначительно, всего на 10 000 рублей, а вот у богатых комплектаций прибавка составила куда более серьезные суммы, в отдельных случаях до 112 000 рублей.

Nissan Qashqai

Теперь в базовом исполнении Мурано обойдется в 2 849 000 рублей, а топ-вариант — 3 550 000 рублей. Относительно прежних цен кроссовер «потяжелел» на 0,4–3,3%. Ресурс Цена.Авто сообщает, что еще две модели в российской линейке, Terrano и X-Trail, пока сохраняют прежние цены.

Nissan Murano

Для Nissan это уже не первое подорожание в 2021 году: в январе-феврале компания уже переписывала прайсы, это было связано с поступлением в продажу машин 2021 года выпуска. Тогда машины японского бренда прибавили в цене по 20–90 тысяч рублей.

Меж тем, в Европе Qashqai уже сменил поколение, и первой в продажу пошла гибридная версия.

Фото: Nissan