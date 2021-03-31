Пойманы лихачи, ехавшие по МКАДу с открытыми дверьми (видео)

Полиция составила семь протоколов и конфисковала машину.

Материалы по теме ГИБДД организовала фотовыставку на обочине трассы. На фотографиях — ДТП

В конце марта 2021 года соцсети облетело видео, в котором двое молодых людей на заниженном седане Lada Granta движутся по МКАД, открыв передние двери автомобиля, громко проигрывая музыку и даже пританцовывая, сидя в авто.

Сайт МВД Медиа сообщает, что полицейские конфисковали у героев ролика машину и выписали им штрафы. В определенном смысле собственная слава сослужила мужчинам дурную службу.

Полиция нашла любителей музыки и танцев по пресловутому видео, распространенному в интернете, и сочла, что автомобилисты таким образом создают помехи движению других транспортных средств.

Установлено, что в районе 71-го километра МКАД они на ходу открыли двери автомобиля, грубо нарушали ПДД и подвергли опасности жизни и здоровье других участников дорожного движения, отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчин остановили на 87-м километре МКАД, задержали и доставили в ОМВД России по району Бибирево. В отношении нарушителей составлено семь административных протоколов, а автомобиль доставлен на спецстоянку.

Выходки ради контента в соцсетях, связанные с нарушениями на дорогах, все чаще становятся для своих авторов причиной неприятностей: несколькими днями ранее полиция не оценила шутку московских блогеров, угнавших такси.

Видео: YouTube/World of Motors, МВД МЕДИА