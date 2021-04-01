Лучшие (+ несмешные) шутки автобрендов: сегодня же 1 апреля

Сегодня опасно читать новости — можно поверить в невероятные вещи, которые на первый взгляд кажутся правдивыми.

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QR-коды вместо марки и модели

Например, компания Opel заявила, что переводит названия моделей в QR-коды — цифровые «узоры», и, не имея под рукой смартфона, вы не поймете, что перед вами. В QR-кодах будут зашифрованы: название модели, данные о двигателях и так далее. Коды будут выполняться в разных формах. Например, в виде ската, как на фото, и каждая модель получит собственный дизайнерский iQR-код. При этом любой человек сможет считать своим телефоном код на Опеле и вступить в контакт с водителем, отправив ему сообщение, например с критикой стиля парковки… Кроме того, iQR-код может пригодиться и на сервисе для доступа к истории обслуживания или оплаты услуг.

Верить этому или нет? Идея кажется вполне жизнеспособной, но в присланном 31 марта релизе стоит дата 1 апреля, а в российском представительстве комментарии давать не хотят. Вот такое испытание.

Меняем «народ» на «вольты»

Отличился и Volkswagen, американское подразделение которого заявило, что меняет название на VOLTswagen. Шутка не удалась: автомобилисты и автожурналисты США тут же набросились на компанию: VW продолжает нам врать, как при дизельгейте! Да, неприятный эпизод снова всплыл в памяти у экологов и им сочувствующих.

Мировая премьера дачного прицепа

Развлекаются и в российском представительстве компании Mitsubishi. Компания «представила»… Даже не так! Состоялась мировая премьера Mitsubishi Pricep!!! Бросаешься скорее читать, а там… нарисованный в Photoshop прицеп. Причем это просто задняя часть кроссовера и фраза:

Воплощая ценности слогана марки «Drive your Ambition», новая многофункциональная платформа-трейлер объединила в себе опыт и самые современные технологии.

Хонда с люлькой, а люлька — с электромоторчиком

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Листаем почту дальше. Honda! Мотоподразделение! И громкое заявление: Honda начнет выпускать мотоциклы с боковыми прицепами. Ну наконец-то! Тут нам и сопряженные с мотоциклом системы безопасности, и подушка безопасности для сидящего в люльке, и уникальная подвеска. Но это всё цветочки:

Помимо этого в будущем Honda планирует оснастить боковые прицепы компактной аккумуляторной батареей, которая позволит преодолевать определенное расстояние исключительно на электрической тяге с нулевым объемом вредных выбросов.

Дайте посмотреть скорее! Но:

Первые изображения моделей, которые получат боковой прицеп, а также информация о сроках начала их продаж будет представлена позже.

Не судьба нам увидеть подобное чудо 1 апреля, а жаль.

Лады, которые не станут дешевле

Все это смешно и забавно! А вот журналисты своими шутками разочаровали. Например, известный разоблачитель тайн АВТОВАЗа Лада.Онлайн написал, что Лады станут дешевле на 10–20% из-за оптимизации технологии производства на 50%, и цены будут пересмотрены уже 10 апреля. Не то чтобы мы не верили в АВТОВАЗ, но тема постоянно растущих цен и отсутствия сегодня автомобилей дешевле полумиллиона рублей — не такая уж радужная.

Осторожно: новинка обновляется

Блогеры тоже не сидят без дела: обклеили Lada Niva Travel производственным камуфляжем и выехали на дороги. А чтобы привлечь внимание, повесили на окна машины знак запрета фотосъемки, чего ни один автопроизводитель не делает во время испытаний. Сами сфотографировали, сами пустили слух, что только что появившаяся новинка обновляется.

Вот такой он, первый день апреля — забавный и богатый на отличные новости, читать которые одно удовольствие.

Как снимают автомобильную рекламу? Это вас тоже позабавит.

Фото: Opel, Mitsubishi, Volkswagen, vk.com