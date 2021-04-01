АВТОВАЗ: избавиться от воя коробки помогут 8 млрд рублей

Производитель запатентовал новый испытательный стенд, а также профинансировал развитие испытательной базы и инжиниринга.

Материалы по теме АВТОВАЗ проверяет новые Ларгусы: может перетираться вакуумный шланг

За последнее время отечественный производитель инвестировал в инжиниринг, лаборатории и собственный полигон серьезные суммы. Пресс-служба не исключает, что это может, в частности, улучшить ситуацию с трансмиссионными шумами на некоторых моделях Lada.

Сейчас для испытаний коробок передач АВТОВАЗ использует стенды компаний Gimeko, ABB и FIAT. А в марте 2021 года в открытой базе Роспатента появился документ с описанием нового испытательного стенда, правообладателем указан АВТОВАЗ. Никакой специфики — например, видов испытаний, которым можно подвергнуть трансмиссию на таком стенде, текст патента не приводит. Поможет ли новое оборудование справиться с характерным гулом (воем) вазовских механических КП?

Коробка ВАЗ-2181 является развитием ВАЗ-2180 (тросовый привод вместо тягового), с 2013 года она устанавливалась на Калину, Приору и Гранту, которая комплектуется этой МКП и сейчас

«Вполне возможно — за последние три года АВТОВАЗ вложил 8 млрд рублей в обновление инжиниринга, лабораторий, полигона. Очень много работы сделано», — цитирует Лада.Онлайн ответ руководителя пресс-службы АВТОВАЗа Сергея Ильинского.

Отдельное производство коробок передач (входит в службу вице-президента по производству автокомпонентов АО «АВТОВАЗ») появилось у отечественного производителя в мае 2014 года. На производстве есть бригада шумоконтроля, которая, в частности, на слух определяет качество деталей в трансмиссии, сообщает источник.

Механические 5-ступенчатые коробки ВАЗ-2181 (Lada Granta) и ВАЗ-21807 (Lada Vesta) часто становятся предметом обсуждения среди владельцев машин с такими вариантами трансмиссии. На протяжении долгого времени на эти КП (и те, что им предшествовали) поступают нарекания, связанные с шумом на второй и третьей передачах. АВТОВАЗ неоднократно модернизировал эти узлы (в частности, ВАЗ-2181 дорабатывалась в 2014-м, вскоре после запуска в серию), но принципиально проблема шума не решена до сих пор.

Зато в ближайшие дни дилеры должны начать продажи Lada Vesta с новой мультимедийной системой.

Фото: АВТОВАЗ