Кроссовер нового поколения не раз ловили на трассе Нюрбургринга, а новое видео позволяет заглянуть внутрь кроссовера.

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В видеоролике показан короткофюзеляжный Kia Sportage 5-го поколения в защитном чехле. Корейский журналист увидел автомобиль на одной из местных крытых парковок.

Sportage по-прежнему укутан плотным слоем камуфляжа, который не позволяет рассмотреть внешность целиком, хотя несколько отверстий в защите частично раскрывают новый дизайн кроссовера. Фара у кроссовера нового поколения V-образная, V-образный мотив появляется и в дизайне задних фонарей с динамическим поворотником, хотя большая часть кормы тщательно скрыта. Тем не менее, похоже, что у Sportage будет довольно интересный дизайн.

Удалось заглянуть и внутрь обновленного кроссовера, хотя самое интересное — приборная панель и центральная консоль скрыты защитной тканью. Зато можно рассмотреть сиденья и дверные карты; последние имеют двухцветный дизайн (с бежевыми вставками). Кресла получат тканевую или коже-замшевую отделку, а в торцах передних подголовников появятся встроенные выдвижные вешалки. Особое внимание журналист обратил на комфортные подголовники.

Новый Sportage должен получить новые экраны приборной панели и информационно-развлекательной системы, а также множество функций безопасности и комфорта.

Известно также, что кроссовер предложат в стандартном и длиннобазном вариантах. Автомобиль будет делить платформу с новым Hyundai Tucson 2022 года, так что у моделей может оказаться некоторое сходство в дизайне.

Sportage представят с несколькими вариантами силовых установок, включая бензиновую, дизельную и электрифицированную, хотя доступность их будет зависеть от рынка. Также будут переднеприводные и полноприводные версии.

По слухам, Kia представит новый Sportage для рынка США уже в этом месяце, а в продажу он поступит еще до следующего года. В Европе даты презентации автомобиля несколько раз отодвигались, последний раз речь шла об июне 2021 года.