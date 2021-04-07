Стало известно, где в РФ больше всего дорогих машин (нет, не в Москве)

Вообще в России лишь 7% автомобилистов ездит на авто премиум-класса, но в столичном регионе таких... четверть от общего числа!

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Автомобили премиальных марок составляют в России всего 7% автопарка, этих машин насчитывается чуть более 3 млн экземпляров, однако в крупных городах процент тех, кто водит дорогие авто, ожидаемо выше, чем в среднем по стране, сообщило аналитическое агентство «Автостат». По данным источника, в Москве и Санкт-Петербурге эта доля составила, соответственно, 15% и 13%.

Что касается ситуации в округах, то здесь доля дорогих машин не достигает и 10%. Минимальный показатель среди всех федеральных округов наблюдается на Дальнем Востоке — только 3%. А если отдельно рассматривать входящую в его состав Еврейскую АО, то там процент еще ниже — примерно 1,7%. Вместе с тем, в некоторых субъектах РФ доля дорогих машин приближается к столичным показателям, а кое-где и превышает ее.

В Москве доля дорогих машин — 15%, но это далеко не рекорд

Так, в Калининградской области зафиксирован показатель в 25% премиальных машин из всего объема автопарка региона. То есть в самом западном регионе России каждый четвертый житель перемещается на автомобиле премиум-класса.

При этом новых машин в России все меньше — за 10 лет наш автопарк существенно постарел.

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