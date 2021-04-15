10 тысяч Vitara, Jimny и SX4 ждут покупателей в России

О планах и перспективах компании Сузуки рассказал на ежегодной пресс-конференции генеральный директор Suzuki Motor Russia Юта Такахаси.

Глава российского подразделения Suzuki отметил, что планы у компании амбициозные: если в 2020 году на нашем рынке удалось реализовать 8000 машин, то в этом нужно достичь отметки в 10 000 шт., а в 2022-м добиться продаж 13 000 авто. А в перспективе — завоевать 1% рынка, как в лучшие времена.

План продаж на 2021 год выглядит так:

Vitara — 6,5 тыс. штук

— 6,5 тыс. штук Jimny — 2 тыс. шт.

— 2 тыс. шт. SX4 — 1 , 5 тыс. штук.

Несмотря на скромные результаты в России, доля нашей страны в европейских продажах марки увеличилась с 2,7% в 2019 году до 4,1% в 2020-м.

При этом компания не собирается менять стратегию на нашем рынке. Основными «китами» марки по-прежнему остаются: имидж бренда, дилерская сеть и увеличение продаж.

Единственное, что, возможно, придется скорректировать, это двигаться в сторону онлайн-торговли, пандемия показала перспективность этого направления. Однако тут все зависит от потребительского поведения — до сих пор большинство клиентов предпочитает совершать покупку традиционным способом, в дилерском центре. Если тренд изменится, компания готова к переменам.

В Suzuki, как и в AEB, ожидают, что в этом году российской рынок незначительно вырастет, приблизительно на 2%, достигнув результата 1 млн 650 тыс. проданных машин.

Относительно модной сейчас темы электрификации глава российского подразделения был категоричен: «В России мы полагаемся только на ДВС». При этом он знает, что «планы по электрификации моделей существуют».

На вопрос журналиста, не проиграла ли компания не наладив в России локальную сборку, Юта Такахаси отреагировал по-японски деликатно, отметив, что Suzuki удовлетворена тем качеством автомобилей, которое есть сейчас. И он не считает, что локальная сборка является преимуществом.

А пока автомобили Suzuki дорожают, в апреле прибавка составила 50–80 тыс. рублей.

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