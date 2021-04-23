VW показал обновленный Polo: это же мини-Golf!

Polo присутствует на рынке с 2017 года. Теперь Volkswagen решил модель обновить.

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По дизайну VW Polo представляет собой уменьшенную версию Golf. Свесы после обновления стали чуть короче, появились новые светодиодные фонари, которые частично интегрированы в заднюю дверь. Название Polo по-прежнему располагается посередине под логотипом, но задняя дверь имеет другую форму. В версии «R-Line» нижняя часть фартука имеет черный диффузор и интегрированные хромированные накладки на выхлопную систему.

У обновленного VW Polo узкие фары (опционально светодиодные матричные фары IQ-Light), которые соединяются светодиодной полоской. Матричные фары имеют восемь светодиодов на один модуль и среди прочего могут проецировать различные световые рисунки на дорогу.

Новый фартук визуально делает модель чуть шире. В версии Style в бампер встроены две хромированные стойки, а в версии R-Line — черные поперечные и продольные планки. Светодиодные противотуманные фары входят в стандартную комплектацию обеих версий.

По сравнению с текущей европейской версией хэтчбека, габариты Polo практически не изменились. Длина — 4053 мм, ширина — 1751 мм. Чуть выросла высота Polo, но буквально на несколько миллиметров — до 1446 мм. Колесная база увеличилась с 2548 до 2564 мм. Багажник остался прежним — объемом 351 литр.

В салоне немного доработали трехспицевое рулевое колесо и переставили кнопки на спицах. Приборная панель с восьмидюймовым экраном чуть наклонена к водителю. Кондиционер под двумя вентиляционными отверстиями на центральной консоли также был переработан. По желанию он может быть выполнен в виде Climatronic с сенсорными поверхностями и ползунками, которые берут на себя функции поворотных регуляторов и кнопок. Электронные устройства можно заряжать прямо под ним, через два подсвечиваемых интерфейса USB-C. Также есть площадка для индукционной зарядки.

Volkswagen предлагает четыре информационно-развлекательных системы с 6,5 и 8,0-дюймовым дисплеем.

Частично автономная система Travel Assist берет на себя функцию рулевого управления, торможения и ускорения от 0 км/ч (DSG) или от 30 км/ч (механическая коробка передач) до максимального значения. Система использует данные отассистентов автоматического контроля дистанции «ACC» и удержания полосы движения «Lane Assist».

«Проактивная система защиты пассажиров» обнаруживает потенциальную аварийную ситуацию в случае экстренного торможения и затягивает ремни безопасности водителя и переднего пассажира. Она автоматически закрывает окна и люк в крыше, за исключением небольшого зазора. Это позволяет подушкам безопасности максимально раскрыться.

Если система мониторинга окружающей среды «Front Assist» регистрирует ситуацию критического расстояния, водитель получает визуальное и звуковое предупреждение, которое сопровождается легким толчком тормоза.

Другие системы помощи, некоторые из которых станут обязательными в ЕС, включают функцию экстренного торможения в городе при обнаружении велосипедиста, функция контроля внимания водителя, парковочный ассистент и дисплей контроля шин.

Весной на рынке будут представлены четыре двигателя. В дополнение к трем прежним бензиновым: 1.0 MPI (80 л.с.) и турбированным 1.0 TSI (95 или 110 л.с.) и 1.5 TSI (150 л.с.) VW также предлагает TGI с битопливным мотором, работающим на природном газе и бензине. Все моторы агрегатируются 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач или 7-ступенчатым DSG.

Дизельных или гибридных вариантов а гамме не будет. Позже появится 207-сильный VW Polo GTI.

У нас в России представлен совсем другой Polo — это лифтбек, в основе которого платформа PQ25.

Фото: Volkswagen