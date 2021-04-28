Завод в Эфиопии готовится выпускать всю линейку УАЗов — журнал За рулем

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Завод в Эфиопии готовится выпускать всю линейку УАЗов

А в перспективе планируются и особые модификации — для местного рынка.

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Эфиопский завод Bazra Motors начал подготовку к сборке российских внедорожников УАЗ. Представители этого предприятия побывали в России еще в декабре 2020 года, посетили Ульяновский автозавод и достигли первых договоренностей о сборке.

Теперь же российская делегация с УАЗа отправилась с ответным визитов в город Комболча (Эфиопия, штат Амхара), где и произошло подписание договора с Bazra Motors. Он предусматривает крупноузловую сборку всех версий УАЗ Патриот, Пикап и Профи, а также внедорожников Хантер и моделей линейки СГР.

Впоследствии гамму дополнят уникальные модификации для рынка Эфиопии, сообщает пресс-служба Ульяновского автозавода. Кроме запуска производства, в договоре прописаны вопросы развития продаж и и технического обслуживания выпускаемых машин.

Первые 64 машинокомплекта планируется поставить в августе текущего года, а на проектную мощность в 3000 единиц в год предприятие должно выйти до конца 2023 года.

Фото: УАЗ, Bazra Motors

Завод в Эфиопии готовится выпускать всю линейку УАЗов

А в перспективе планируются и особые модификации — для местного рынка.

Завод в Эфиопии готовится выпускать всю линейку УАЗов — фото 1243008Завод в Эфиопии готовится выпускать всю линейку УАЗов — фото 1243006Завод в Эфиопии готовится выпускать всю линейку УАЗов — фото 1243007Завод в Эфиопии готовится выпускать всю линейку УАЗов
Завод в Эфиопии готовится выпускать всю линейку УАЗов

А в перспективе планируются и особые модификации — для местного рынка.

Завод в Эфиопии готовится выпускать всю линейку УАЗов — фото 1243007Завод в Эфиопии готовится выпускать всю линейку УАЗов — фото 1243006Завод в Эфиопии готовится выпускать всю линейку УАЗов — фото 1243008Завод в Эфиопии готовится выпускать всю линейку УАЗов

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