Завод в Эфиопии готовится выпускать всю линейку УАЗов

А в перспективе планируются и особые модификации — для местного рынка.

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Эфиопский завод Bazra Motors начал подготовку к сборке российских внедорожников УАЗ. Представители этого предприятия побывали в России еще в декабре 2020 года, посетили Ульяновский автозавод и достигли первых договоренностей о сборке.

Теперь же российская делегация с УАЗа отправилась с ответным визитов в город Комболча (Эфиопия, штат Амхара), где и произошло подписание договора с Bazra Motors. Он предусматривает крупноузловую сборку всех версий УАЗ Патриот, Пикап и Профи, а также внедорожников Хантер и моделей линейки СГР.

Впоследствии гамму дополнят уникальные модификации для рынка Эфиопии, сообщает пресс-служба Ульяновского автозавода. Кроме запуска производства, в договоре прописаны вопросы развития продаж и и технического обслуживания выпускаемых машин.

Первые 64 машинокомплекта планируется поставить в августе текущего года, а на проектную мощность в 3000 единиц в год предприятие должно выйти до конца 2023 года.

УАЗ Патриот начал продаваться в США, и американские журналисты уже дали внедорожнику оценку.

Фото: УАЗ, Bazra Motors