На АВТОВАЗе отменили скидку в 10% по госпрограмме

Действовали льготные цены очень недолгий период, только две последние недели апреля.

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Вернувшаяся в середине апреля скидка в 10% на покупку нового автомобиля Lada вновь отменена, об этом сообщает Dr1ver.ru. Речь о государственной компенсации 10% стоимости нового автомобиля, которая приостанавливала свое действие в феврале 2021 года (выделенные на нее средства закончились), но весной для моделей АВТОВАЗа начала действовать снова.

Напомним, компенсация действовала в рамках госпрограмм «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», воспользоваться ими могли семьи с несовершеннолетними детьми и те, кто приобретает первую в жизни машину. Сообщалось также, что к этим категориям граждан планируют добавить еще одну. По госпрограммам можно было приобрести автомобиль стоимостью до 1,5 млн рублей, то есть под них попадали все модели Lada.

После апрельского возобновления действия компенсации Lada Granta снова стала дешевле полумиллиона рублей — самая доступная ее комплектация обходилась в 459 810 рублей. Однако действовали такие цены очень недолгий период, только две последние недели апреля — согласно странице с акциями на сайте Lada.ru, на момент написания заметки действуют только фирменные акции производителя, упоминания о госпрограмме отсутствуют.

А сколько денег «съедает» автомобиль, стоящий миллион рублей, за пять лет? Аналитики взяли три разные модели и сравнили цифры.

Фото: Сергей Ермохин/ТАСС