Рама КАМАЗа не будет ржаветь: завод освоил новую технологию

На сборку пойдут уже полностью окрашенные элементы.

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В Набережных Челнах собрали первую партию рам для новых седельных тягачей КАМАЗ-54901 с кабиной К5. Сейчас оборудование для сборки проходит стадию доводки, а особенность нового конвейера для сборки рам — в измененной технологии: теперь «фундамент» грузовика будут собирать из полностью окрашенных компонентов.

Это обеспечит требуемые параметры по коррозионной стойкости, заявляет пресс-служба производителей. Еще одно нововведение на новой сборочной линии в том, что из техпроцесса исключена операция кантования рамы на 180°. Вся рама будет собираться изначально в перевернутом положении.

Сейчас рамы собираются из грунтованных или неокрашенных деталей, переворачиваясь в процессе сборки, но с запуском новой линии технология поменяется

Новая линия состоит из десяти позиций: на нулевую автоматически подаются лонжероны и усилители, на первой идет их подсборка, на второй и третьей формируется геометрия, с четвертой по седьмую устанавливаются кронштейны, на восьмой проводится проверка ОТК, а на девятой — завеска на подвесной конвейер и отправка на автомобильный завод.

В состав линии входят монорельсовая и подвесная системы, а также шаттлы для перемещения между позициями, штабелеры и манипуляторы. Мощности позволяют выпускать 65 тысяч рам в год. После запуска сборки рам для тягачей КАМАЗ-54901 новую технологию применят и для КАМАЗ-65801 с кабиной К4.

Новый КАМАЗ-54901 уже зарекомендовал себя на дорогах Чехии и Германии, на очереди горные серпантины Испании.

Фото: КАМАЗ