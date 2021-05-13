Пожарные не проедут: названы регионы с самыми тесными дворами

Соответствие новым правилам наблюдается, по мнению местных жителей, далеко не везде. Лучше всего ситуация в Забайкалье, Бурятии и Курганской области...

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Во вступивших в действие 1 января 2021 года Правилах противопожарного режима указано, что во дворах должны быть свободные проезды для пожарной техники. Выяснилось, что далеко не все россияне уверены, что так и есть.

Уверенность в том, что пожарная машина свободно заедет в их двор, выразили лишь 47% из более чем 10 тысяч человек, участвовавших в опросе, который организовал Дром. Зато 40% оставили ответ «пожарная машина проедет с трудом: двор заставлен машинами», а еще 13% посчитали, что пробраться к источнику огня у пожарных вообще нет шансов.

Конечно, ситуация разнится от региона к региону. Так, например, в Москве, уже 17% граждан из числа опрошенных уверены, что машина огнеборцев в их дворе не проедет, 41% респондентов ответили, что проедет, но с затруднениями, и лишь 42% считают, что проблем с проездом не будет.

В столице почти каждый пятый уверен, что в его дворе пожарные не смогут подогнать машину к источнику возгорания

А самыми сложными для проезда пожарной техники признаны Воронежская область, Санкт-Петербург, Самарская область, Татарстан и Приморье — в этих регионах, по мнению местных жителей, почти 70% дворов слабо подходят для маневрирования пожарной техники (вариант ответа «пожарная машина проедет с трудом...»).

Меньше всего транспорта на придомовых территориях в Забайкалье, Республике Бурятия и Курганской области — более 60% жителей считают, что помех для движения не будет.

А как отличить хороший огнетушитель от плохого? Есть четыре особенности.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС